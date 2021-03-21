Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Kazasker İvaz Efendi Camii farklılıklarıyla dikkat çekiyor

Kazasker İvaz Efendi Camii farklılıklarıyla dikkat çekiyor

Camiden drone görüntü

Bild Abrin Mimari Mezar Taşı 

-Caminin dışından ve içinden görüntü
-Detay görüntüler
-Röportaj

( İSTANBUL ) - (ÖZEL)- Mimar Sinan’ın farklı mimarisiyle dikkat çeken eseri havadan görüntülendi İSTANBUL

- Fatih’te bulunan 436 yıllık Kazasker İvaz Efendi Camii farklı mimarisi ile dikkat çekiyor. Klasik ana kapısı yerine ön cephede sağlı sollu iki kapı bulunan camide, taş-tuğla halinde inşa edilen minare de kıble duvarı köşesinde yer alıyor. Geçmişte külliye halinde olan camide, son cemaat (Avlu) yerinin olmaması da diğer camilerden onu ayırıyor. Halk arasında Eğrikapı Camii adıyla da anılan Kazasker İvaz Efendi Camii tarihi önemine rağmen pek fazla bilinmeyen mimarisiyle dikkat çekiyor. Kanuni Sultan Süleyman’ın kazaskerlerinden biri olan İvaz Efendi adına Mimar Sinan tarafından yaptırılan camide, önceden sıbyan mektebiyle bir medresenin olduğu ancak bunlardan hiçbir iz kalmadığı görülüyor. Kazasker İvaz Efendi’nin kabrinin ise kıble duvarı önündeki hazireye defnedildiği bilinirken, hazirede adını taşıyan bir mezar taşı bulunmuyor. Caminin diğer Osmanlı camilerine kıyasla mimari açıdan birçok farklı özelliği bulunuyor. Klasik ana kapısı yerine ön cephede sağlı sollu iki kapı bulunan camide, taş-tuğla halinde inşa edilen minare de kıble duvarı köşesinde yer alıyor. Zamanında külliye halinde olan camide, son cemaat yerinin olmaması da dikkat çekiyor. “Bizim bildiğimiz biçimde bir son cemaat yeri yok” Cami hakkında bilgi veren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Ferudun Özgümüş, “16. yüzyılın 2. yarısına ait olan bir Osmanlı camisi Mimar Sinan’ın yaptığı İvaz Efendi Camii. O döneme ait olduğu için mihrap duvarında döneme ait güzel İznik çinileri bulunuyor. Kıble yönünde de küçük bir haziresi var. Orada bir isim yazmıyor ama ortadaki mezarlıkta Manavgat’lı, Mimar Sinan’ın çok yakın arkadaşı olan İvaz Efendi’nin kabri olabilir. Birincisi adam bunu neden Bizans zindanlarının üzerine yaptırdı, başka yer bulamadı mı? Bizim bildiğimiz biçimde bir son cemaat yeri yok, neden olmadığını bilmiyoruz. Bu sundurma vardı. Giriş cümle kapısı yan tarafta, tam merkezde değil. Minaresi ters tarafta ve zindanların üzerinde, niçin buraya yaptı bilinmiyor. Bu tarz tuhaflıklar var. Bir teoriye göre İvaz Efendi’nin bunu buraya yaptırmak istemesinin nedeni Eyüpsultan’ı görmek istiyor. Buradan baktığınız zaman Eyüpsultan ile karşı karşıyasınız. Bir de bunu 16. yüzyılda düşünün, inşaatlar ve gökdelenler yok direkt olarak Eyüpsultan ile muhatap oluyorsunuz. Yüksek yere yapılmasının nedeni Eyüp Sultan’ı görmek istemesinden dolayı olabilir” dedi.
(Sİ-Mİ
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tek Bina, 88 Farklı GörünüşTek Bina, 88 Farklı Görünüş
En İyi Şekilde Organize Edilmiş Dekoratif Bahçe TaşlarıEn İyi Şekilde Organize Edilmiş Dekoratif Bahçe Taşları
Ev Kütüphanesi Tasarım FikirleriEv Kütüphanesi Tasarım Fikirleri
En Modern Pencere TasarımlarıEn Modern Pencere Tasarımları
En Güzel Dış Kapı TasarımlarıEn Güzel Dış Kapı Tasarımları
Evde Harfler Ve Kelimelerle Yapılabilecek 30 Yaratıcı TasarımEvde Harfler Ve Kelimelerle Yapılabilecek 30 Yaratıcı Tasarım
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement