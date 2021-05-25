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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Kazanın şokuyla olay yerinden kaçtı

Kazanın şokuyla olay yerinden kaçtı

Kaza yerinden genel ve detay görüntüler

Güzergah Tahkikat Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Sağlık ekiplerinin kaçan yaralının peşinden koşması
-Olay yerinden genel ve detay görüntülen
-Kaçan yaralının ikna edilerek getirilmesi genel ve detaylar

( KARS )- Yaralanan sürücüyü sağlık ekipleri zor ikna etti KARS

- Kars’ta birisi kamyonet üç aracın karıştığı kazada iki kişi yaralandı. Yaralılardan birisi kazanın şokuyla olay yerinden kaçtı. Yaralı halde kaçan sürücüyü sağlık ekipleri zor ikna ederek ambulansa alınarak tedavi edilmesini sağladı. Edinilen bilgilere göre kaza Vali Hüseyin Atak Bulvarı’nda meydana geldi. Kars’tan Arpaçay istikametine seyir halindeki H.M idaresindeki otomobil, T.K. sevk idaresindeki kamyonete çarptı. Aynı güzergahtaki seyir halinde olan S.T.’nin otomobilini durduramayarak kamyonete çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. “Kazanın şokuyla olay yerinden kaçtı” Yaralılardan 1’i kazanın şokuyla otomobilden çıkarak Atatürk Mahallesi yoluna kaçtı. Kaçan yaralının peşinden koşarak giden sağlık ekipleri uzun uğraşlar sonucu yaralıyı ikna ederek tedavisinin yapılmasını sağladı. Daha sonra her 2 yaralı da olay yerine gelen ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından yol trafiğe açılırken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. (KRS-AT)
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