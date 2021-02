Kazanın kapattığı D-650 karayolu 2 saat sonra trafiğe açıldı

-Yolda kalan vatandaşlara battaniye ve kumanya dağıtması

- Sakarya-Bilecik D-650 karayolunda 2 tırın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, ulaşıma kapanan Adapazarı istikameti yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonrasında tekrar trafiğe açıldı. Bölgeye giden Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’da yolda kalan vatandaşlara battaniye ve kumanya dağıttı.

Sakarya-Bilecik D-650 karayolu Doğançay Mahallesi mevkiinde iki tırın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralanmıştı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşmuştu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Geyve ilçesinde devam eden karla mücadele çalışmalarını denetledikten sonra dönüş yolunda trafiğin kilitlenmesine yol açan kaza yerinde incelemelerde bulundu. Yoğun yağışında etkisi ile ulaşıma kapanan yol için Vali Kaldırım başkanlığında gerekli tüm ekipler adeta seferber oldu. Kazanın meydana geldiği bölgede duran Vali Çetin Oktay Kaldırım, kazaya karışan araçlarda ve olay yerindeki son durumu yerinde inceleyerek, yetkililerden yaralıların sağlık durumu ve yol açma çalışmaları hakkında da bilgiler aldı. Yolda kalan sürücülere kumanya ve battaniye dağıttı Yolun açılmasını bekleyen sürücülere uyarılarda bulunan ve hayırlı yolculuklar temennisini ileten Vali Kaldırım, sürücülere ve araçlarda bekleyen vatandaşlara kumanya ve battaniye dağıttı.

Tüm birimler ve ekipler sahada Soğuk ve yağışlı havanın olumsuzlukları da beraberinde getirdiğini belirten Vali Kaldırım, Sakarya’da uzun zamandan beri ilk defa böyle yoğun bir yağışın meydana geldiğini ifade etti.

Zorunlu olmadıkça bugünlerde yolculuk yapılmamasını, zorunlu olanların da çok daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Vali Çetin Oktay Kaldırım, karla mücadele çalışmaları ve yol açma çalışmaları kapsamında tüm İlçe Kaymakamlarının, tüm Belediye Başkanlarının, Karayolları, AFAD, Kızılay gibi tüm birimlerin ve ekiplerin her an sahada olduğunu, herkesin bugünlerde büyük bir özveriyle çalıştığını sözlerine ekledi. Bir süre yoldaki çalışmaları inceleyen ve kazadan etkilenenlere geçmiş olsun temennisinde bulunan Vali Kaldırım, yolun açılmasının ardından ekiplere başarılar dileyerek olay yerinden ayrıldı. Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kalan Adapazarı istikametinde, trafik normal seyrine döndü.



