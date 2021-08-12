Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Kazalar sonrası tatil bölgelerine giden otobüsler tek tek denetlendi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kazalar sonrası tatil bölgelerine giden otobüsler tek tek denetlendi

Kazalar sonrası tatil bölgelerine giden otobüsler tek tek denetlendi

Denetim yapan trafik ekiplerinden görüntü

Emniyet Kemeri Gesi Otobüs Kazaları Tatİl Trol 

-Trafik ekiplerinin otobüsleri denetlemesi
-Trafik ekiplerinin otobüslerin içinde yolculuk yapanların kemerlerine bakması
-Genel ve detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Yaşanan otobüs kazalarını ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle tatil bölgelerine giden otobüslerde denetim yaptı. Ekipler denetimler sırasında otobüslerin içinde yolcuların emniyet kemerlerini de kontrol etti. Türkiye’den son haftalarda yaşanan otobüs kazalarında onlarca vatandaş hayatını kaybederken bir o kadar vatandaşta yaralanmıştı. Yaşanan kazaların ardından artırılan önlemler ile yeni kazaların önüne geçilmeye çalışılırken Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle tatil bölgelerine giden otobüslerde denetimlerini artırdı. Anadolu’nun denize açılan önemli kapılarından olan Düzce’nin Akçakoca ilçesi ve Karadeniz sahil bölgesine giden otobüsleri D-655 Düzce- Zonguldak Karayolunda uygulama yaparak denetlendi. Ekipler, otobüslerde takograf, şoför emniyet kemeri ve evraklarını kontrol etti. Denetimler sırasında yolcuların emniyet kemerlerine de baktı. Yetkililer, acıların yaşanmaması için otobüsler başta olmak üzere yolcuların, sürücülerin mutlaka emniyet kemerlerini takmaları gerektiğini belirttiler.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı