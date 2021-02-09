- Kazakistan Kara Teslim



- Kazakistan’da şiddetli kar yağışı sonucu başta başkent Nur Sultan olmak üzere birçok şehir beyaz bir örtüyle kaplanırken, kar fırtınası günlük hayatı olumsuz etkiledi. Kazakistan'da özellikle başkent Nur-Sultan kara teslim oldu. Başkentte kar kalınlığı 29 santimetreyi bulurken, olumsuz hava şartları günlük hayatı olumsuz etkiledi. Şehir dışında yollar kapandı. Yetkililer, yoğun kar yağışının etkili olduğu Akmola, Doğu Kazakistan, Karaganda ve Kuzey Kazakistan’da yolda mahsur kalan 70'ten fazla kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Ülke genelinde birçok bölgede fırtına uyarısı yapıldı.



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