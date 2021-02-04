- Kazakistan’daki volkan buzuluna büyük ilgi

-Bölgeden detay



( NURSULTAN ) NURSULTAN



- Kazakistan'da yer altı suyunun kış mevsiminde donmasıyla oluşan volkan buzulu büyük ilgi görüyor. Kazakistan’ın Almatı kentinden 4 saat uzaklıktaki Kegen bölgesinde bulunan volkan buzulu görenleri hayrete düşürüyor. Bölgedeki yeraltı suyunun, sıcaklığın kış mevsiminde sıfırın altına düşmesiyle donuyor ve oluşan volkan buzulu bu yıl şaşırtıcı bir boyuta ulaşıyor. Her yıl kış mevsiminde donan volkan buzunun bu yıl daha büyük boyutlara ulaşmasının ardından manzarayı kaçırmak istemeyenler bölgeye akın etti. Kış mevsiminde ziyaretçi akınına uğrayan volkan buzulunun fotoğrafları sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Çocuklar, volkan buzulunun yamaçlarından kızakla kayarak bölgenin tadını çıkarıyor.



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