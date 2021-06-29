Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Kazakistan’da Türk işçilere saldırı: 2 yaralı

- Kazakistan’da Türk işçilere saldırı: 2 yaralı

-İşçilerin kaldıkları koğuş bölgesinden görüntüler

( NURSULTAN ) NURSULTAN

Polis Gesi İnşaat İşçileri Saldırı 


- Kazakistan’da Türk işçiler ile Kazakistanlılar arasında çıkan kavgada en az 2 Türk işçi yaralandı. Kazakistan’ın Aktau kentinde inşaat işçisi Türklere kaldıkları koğuş bölgesinde bulunan yemekhanede Kazakistanlı inşaat işçilerinin saldırması sonucu olaylar çıktı. Çıkan olaylarda en az 2 Türk işçi yaralandı. Yemekhanedeki olayın ardından şantiyeye taşan olaylarda işten dönen 2 Türk işçi daha koğuş bölgesine girişte Kazakistanlı işçilerin saldırısına uğradı. İşçilerin kaldıkları kamptaki Türk işçiler arkadaşlarına destek olmak için toplanmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Türk işçiler, Kazakistanlı diğer işçilerin kendilerine yeniden saldırmasından endişelendikleri için diken üstünde olduklarını ifade ederek, yetkililerden yardım beklediklerini aktardı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement