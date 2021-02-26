- Kazakistan'da otoyolda mahsur kalan adamın kulakları dondu



- Kazakistan’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok araç yollarda kalırken, otoyolda mahsur kalan bir adamın kulakları dondu. Kazakistan’da bu yıl kış sert geçerken, ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok araç yollarda kaldı. Kara teslim olan Karagandı kenti yakınlarında otoyolda mahsur kalan bir adamın ise soğuktan kulakları dondu. Aracının bozulması sonucu yolda kalan adam, durumunu sosyal medya hesabında yayınladığı bir görüntü ile duyurdu. Görüntülerde adamın kulakları ve yüzünün bir kısmının buz tuttuğu görülüyor. Karagandı Sağlık Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 1962 doğumlu ismi açıklanmayan adamın şehir hastanesine kaldırıldığı aktarıldı. İkinci derece donma teşhisi konan adama, doktorların gereken müdahaleyi yaptığı bildirildi.

Adamın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.



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