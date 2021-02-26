Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
- Kazakistan'da otoyolda mahsur kalan adamın kulakları dondu

- Kazakistan'da otoyolda mahsur kalan adamın kulakları dondu

Adamın çektiği görüntü

( NURSULTAN ) NURSULTAN

Sosyal Medya Hastane Bild Uttu Kar Yağışı 


- Kazakistan’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok araç yollarda kalırken, otoyolda mahsur kalan bir adamın kulakları dondu. Kazakistan’da bu yıl kış sert geçerken, ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok araç yollarda kaldı. Kara teslim olan Karagandı kenti yakınlarında otoyolda mahsur kalan bir adamın ise soğuktan kulakları dondu. Aracının bozulması sonucu yolda kalan adam, durumunu sosyal medya hesabında yayınladığı bir görüntü ile duyurdu. Görüntülerde adamın kulakları ve yüzünün bir kısmının buz tuttuğu görülüyor. Karagandı Sağlık Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 1962 doğumlu ismi açıklanmayan adamın şehir hastanesine kaldırıldığı aktarıldı. İkinci derece donma teşhisi konan adama, doktorların gereken müdahaleyi yaptığı bildirildi.
Adamın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı