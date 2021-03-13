Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Kazakistan'da askeri uçak düştü: 4 ölü, 2 yaralı

- Kazakistan'da askeri uçak düştü: 4 ölü, 2 yaralı

düşen uçaktan yükselen dumanlar

Hastane Askeri Uçak Gesi Düşen Uçak Yükselen 

-olay yeri detay

( NURSULTAN ) NURSULTAN

- Kazakistan'da An-26 tipi asker uçağın Almatı bölgesinde inişe geçtiği sırada düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazakistan'da Milli Güvenlik Komitesi Sınır Teşkilatı'na ait An-26 tipi askeri uçak, Almatı Havalimanı yakınlarında inişe geçtiği sırada düştü. Nur Sultan'dan kalkan uçağın düştükten sonra alev aldığı bildirildi.
Almatı Halk Sağlığı Dairesi Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, uçakta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, "2 yaralı bölgedeki hastaneye götürüldü. Durumları hakkında henüz bir şey bilinmiyor. 10 ambulans Almatı Havaalanında çalışmaya başladı.
Yangın söndürüldü" ifadeleri kullanıldı. Almatı Havalimanı yetkilileri uçakla bağlantının yerel saatle 17.20 civarında kesildiğini belirtti.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement