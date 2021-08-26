Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Dünya
- Kazakistan’da askeri depodaki yangın patlamaya neden oldu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Kazakistan’da askeri depodaki yangın patlamaya neden oldu

- Kazakistan’da askeri depodaki yangın patlamaya neden oldu

-Yangın çıkan depodaki patlama anı

( NURSULTAN ) NURSULTAN

Bild Patlama Anı Yangın Gesi Asker 


- Kazakistan Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyinde yer alan Taraz kentinde bulunan askeri depoda çıkan yangın nedeniyle patlama meydana geldiğini bildirdi. Kazakistan’ın güneyinde yer ala Taraz kentinde askeri depoda çıkan yangın sonucu patlama meydana geldi. Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yaklaşık 19.00 sıralarında Jambıl bölgesinin Bayzak ilçesinde konuşlu bir askeri birliğin deposu yakınında yangın çıktı. Yangın sonucunda bilinmeyen nesneler patladı” denildi. Patlamanın yaşandığı bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, Savunma Bakanlığı, olay yerine Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Shpekbayev başkanlığında bir heyet gönderdi. Patlamada ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlamaElazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlama
İşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntülerİşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntüler
Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktıPatlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
130 kişinin öldüğü Paris bombacısının kendini patlattığı anlar130 kişinin öldüğü Paris bombacısının kendini patlattığı anlar
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı