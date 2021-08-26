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- Kazakistan’da askeri depodaki patlamada yaralı sayısı 60’a yükseldi
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Kazakistan’da askeri depodaki patlamada yaralı sayısı 60’a yükseldi

- Kazakistan’da askeri depodaki patlamada yaralı sayısı 60’a yükseldi

Yanan depodan görüntüler

( NURSULTAN ) NURSULTAN

Hastane Mühimmat Deposu Yangın Mühendislik Asker 


- Kazakistan’ın güneyinde yer alan Taraz kentinde bulunan askeri depoda çıkan yangın nedeniyle meydana gelen patlamada, yaralı sayısı 60’a yükseldi. Kazakistan’ın güneyinde yer alan Taraz kentinde askeri depoda çıkan yangın sonucu patlama meydana gelmişti. Patlamadaki yaralı sayısı 32’den 60’a yükseldi. Jambıl Valiliği Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Taraz şehir hastanesine patlamada yaralanan 60 kişinin kaldırıldığı ve yaralılar arasında 11 askerin bulunduğu belirtildi. Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, çıkan yangın sonucu patlamaların meydana geldiği askeri birliğin deposunda uzun menzilli olmayan mühendislik mühimmatların saklandığı ifade edildi. Açıklamada, yangın sonucu toplam 6 patlama meydana geldiği kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise, patlamaların yaşandığı mühimmat deposunda yangının devam ettiği, halkın yangının çıktığı bölgeyi terk etmeye çalışması nedeniyle yollarda trafik oluştuğu görüldü.
Jambıl Vali Yardımcısı Daulet Karibek yaptığı açıklamada, halkı resmi kaynaklara güvenmeye ve paniğe kapılmamaya çağırdı.
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