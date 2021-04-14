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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Kazakistan'da alışveriş merkezlerinde aşılama yapılıyor

- Kazakistan'da alışveriş merkezlerinde aşılama yapılıyor

Nur-Sultan'daki aşılama çalışmalarından çeşitli görüntüler

( NURSULTAN ) NURSULTAN

Alışveriş 


- Kazakistan’da bulunan alışveriş merkezlerinde yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşılama yapılıyor. Korona virüse karşı geliştirilen aşıların dağıtımı dünya çapında devam ederken, ülkeler aşı uygulamaları için çalışmalarını sürdürüyor. Kazakistan’daki alışveriş merkezlerinde kurulan aşılama noktalarında Covid-19'a karşı aşı uygulanmaya başladı.
Aşı için randevularını alan Kazakistanlılar AVM’lerde oluşturulan alanlarda sağlık yetkililerine aşılarını yaptırdı. Ülkede yüksek risk taşıyan sekiz bölge "kırmızı bölge" olarak belirlendi. Açıklanan son verilere göre, toplam vaka sayısının 276 bin 54’e ulaştığı Kazakistan’da 3 bin 286 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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