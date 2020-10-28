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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kazadan saniyelerle kurtuldu

Kazadan saniyelerle kurtuldu

MOBESE görüntüsü

( ESKİŞEHİR ) -- Ölüme teğet geçen vatandaş hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti- Eskişehir'de meydana gelen ilginç trafik kazası MOBESE kamerasına yansıdı ESKİŞEHİR

Opel Trafik Kazası Bild Kamera 


- Eskişehir'de meydana gelen bir trafik kazasında, çarpışma sonucu savrulan otomobilden kaçarak saniyelerle kurtulan yaya, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Edinilen bilgilere göre kaza, Tepebaşı ilçesinde bulunan Haller Kavşağında meydana geldi. Cengiz Topel caddesine doğru seyir halinde olan bir otomobil, döner kavşaktan çıkan başka bir otomobil ile çarpıştı. Bu sırada kavşak üzerinden karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaş, çarpışma sonucu döner kavşağın üzerine savrulan aracı son anda fark ederek kaçtı. Saniyelerle kazadan kurtulan vatandaş daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Kaza, MOBESE kamerasına yansırken, şanslı vatandaş adeta ölüme teğet geçti. (BRK-Y)
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