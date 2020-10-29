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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kazadan saniye saniye kurtuluş kamerada

Kazadan saniye saniye kurtuluş kamerada

KAZA ANININ MOBESE KAMERASINA YANSIMASI

( IĞDIR ) IĞDIR

Tron Trafik Kazası Kamera Yaya Geçidi 


- Iğdır'da meydana gelen trafik kazası, İl Emniyet Müdürlüğü'nün MOBESE kamerasına yansıdı.Kaza, Iğdır-Tuzluca karayolu Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Ara sokaktan Kazım Karabekir Caddesi üzerinden karşıya geçmek isteyen sürücü, Tuzluca istikametine seyir halinde olan aracı görmeyince kaza kaçınılmaz oldu. Yolun karşısına geçmeye çalışan araç çarpışmanın şiddetiyle yol kenarında park halinde bulunan araca çarparak durdu. Bu esnada yaya geçidinden karşıya geçmekte olan biri çocuk iki kişi ise kazadan son anda kurtuldu. Yaşanan kaza anları Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kamerasına yansıdı. Kazada maddi hasar meydana geldi.
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