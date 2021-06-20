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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Kazada yıkılan duvarın altında kalan 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Kazada yıkılan duvarın altında kalan 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Kaza yerinden detaylar

İlk Müdahale Trafik Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yaralı Çocuk 

-Yıkılan duvardan detaylar
-Otomobillerden detaylar
-Polis ekiplerinden detaylar
-Diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin savrularak çarptığı duvarın altında kalan 8 yaşındaki bir çocuk yaralandı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turgut Reis Mahallesi Gürleyen Cadde üzerinde meydana gelen kazada M.H.D. (24) idaresindeki 38 GU 039 plakalı Hyundai marka otomobil ile Ö.Ö. (19) idaresindeki 38 KP 594 plakalı TOFAŞ otomobil kaza yaptı. Kazanın etkisiyle savrulan 38 KP 594 plakalı otomobil, bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Kaza esnasında bahçede oyun oynayan A.A.(8), yıkılan duvarın altında kalarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Duvarın altından çıkarılan yaralı çocuk, sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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