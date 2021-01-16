Kazada yaralanmayan motosiklet sürücü yediği dayakla hastanelik oldu



- Antalya’nın Serik ilçesince motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen maddi hasarlı kaza sonrası, motosiklet sürücüsü karşı taraf tarafından darp edildi. Kazada yaralanmayan motosiklet sürücüsü tekmeler yiyip yerlerde süründürüldü.Olay dün akşam Serik ilçesi Merkez Mahallesi Burmahancı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü ile kamyonet ufak çapta maddi hasarın meydana geldiği trafik kazasına karıştı. Araçta bulunanlar ile motosiklet sürücüsü arasında çıkan sözlü tartışma biranda kavgaya dönüştü. Bu sırada yere yatırılan motosiklet sürücüsü, araçtaki 2 kişi ve sonradan kavgaya katılan bir kişi tarafından darp edilmeye başladı.

Kavgayı bir kişi ayırmaya çalışsa da başarılı olamazken, öfkeli grup motosiklet sürücüsü hem tekmeledi, hem yerlerde sürüdü. Çevredekilerin ayırmasıyla son bulan kavga sonrası, kamyonetteki kişiler olay yerinden ayrıldı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, darp edilen sürücüye yardımcı oldu. Motosiklet sürücüsü, sağlık kontrolünün ardından ekip otosuyla ifade için polis merkezine götürüldü.Kavga anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yerdeki motosiklet sürücüsünün tekme, tokatla darp edilmesi ve yerde süründürülmesi yer aldı.



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