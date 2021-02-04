Kazada yaralanan kız gözyaşlarına boğuldu, kalabalık koronavirüsü unuttu

-Diğer Yaralıların Görüntüsü

-Vatandaşların Kalabalık Görüntüsü,

-Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi Ve Detaylar Var



( BURSA ) BURSA



- Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yarış motoruyla bisiklet çarpıştı kazada 3 kişi yaralandı. Edilen bilgilere göre kaza Ahmet Akyollu caddesi üzerinde meydana geldi Tuncer Ç idaresindeki 16 AHG 824 plakalı yarış motosiklet ile Yusuf Ç, idaresindeki bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü ve arkasında bulunan Fatma E ve bisiklet sürücüsü yaralandı. Kanlar içerisinde kalan genç kızı çevredekiler sakinleştirdi. Acılar içerisinde kalan Fatma E, gözyaşlarına boğuldu. Her üç yaralıya da ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri cadde de önlem alırken, sağlık ekipleri ise olay yerinde yaralılara müdahale ederek ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Kazayı gören vatandaşlar ise koronavirüsü adeta davetiye çıkarcasına toplanması kameraya yansıdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kazayla ilgili Soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.



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