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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kazada yaralanan kardeşler kurtarılamadı

Kazada yaralanan kardeşler kurtarılamadı

kaza yapan otomobil

Hastane Bild Yolcu Otobüsü Emniyet Şeridi 

-yoldan görüntüler
-itfaiyeden görüntüler

( ŞANLIURFA )- Yolcu otobüsünün çarptığı otomobildeki kardeşler kurtarılamadı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da yolcu otobüsünün çarptığı otomobilden yaralı olarak çıkartılan 2 kardeş, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun 35’inci kilometresinde yaşandı. İlyas K.’nin kullandığı 61 S 1174 plakalı yolcu otobüsü, emniyet şeridinde park halinde olan 34 TA 1633 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Kazada otomobilin sürücü koltuğunda oturan Eyüp Fenerli, eşi Şemse Fenerli ile çocukları Miraç Fenerli ve Yusuf Eymen Fenerli yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İki kardeş kurtarılamadı Burada tedavi altına alınan Miraç Fenerli ve Yusuf Eymen Fenerli kardeşler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazeler, hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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