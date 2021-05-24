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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kazada yaralanan kadını sağlık çalışanı teselli etti

Kazada yaralanan kadını sağlık çalışanı teselli etti

-Yaralı detay

İlk Müdahale İlkay Trafik Kazası Sağlık Çalışanı Yaya Geçidi 

--40 saniye 112 görevlisin ağlama demesi
--Yaralının ambulasn sevki
--Sinir krizi geçiren bayan detay ve abvulansa alınışı
--Araç detay polisler işlemler detay
-Görüntü Bilecik İHA klasörü içinde Bilecik Kaza adlı video

( BİLECİK -ÖZEL)- Otomobil yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralanırken, araç içindeki bir bayanda sinir krizi geçirdi BİLECİK

- Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir yaya yaranırken, yayaya çarpman araç içindeki bir bayan sinir krizi geçirdi. Yaralı bayanı sağlık çalışanı bayan "Ağlama diye" teselli etti. Alınan bilgilere göre; Bilecik Atatürk Bulvarından Tepebaşı istikametine gitmekte seyir halindeki İlkay Kaya (28) idaresindeki 11 EF 934 plakalı Peugeot marka otomobil, OEDAŞ önü yaya geçidine geldiğinde yolun karşısına geçmekte olan Birgül Bulanık (38) çarptı. Kazada yaya yaralanırken, araç içindeki bir bayanda sinir krizi geçirdi. İkili farklı ambulanslarla yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ambulansa tepki Olay yerine geç geldiğini iddia edilen ambulanslara bir vatandaş tepki göstererek, "Bu kadın kaç dakikadır yerde yatıyor. Ben arayalı kaç saat oldu" diyerek tepki gösterdi. Öfkeli vatandaşı polis sakinleştirdi. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu ayaklarında kırıklar oluştuğu öğrenildi. (CKT-
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