Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kazada yaralanan 2 kişiyi köylüler donmaktan kurtardı

Kazada yaralanan 2 kişiyi köylüler donmaktan kurtardı

Cep telefonu görüntüsü

İlk Müdahale Jandarma Uttu Kar Yağışı Trol 

-Şarampole yuvarlanan pikaptan detay
-kazada hasar gören araçtan detay
-detaylar

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'ın Sason ilçesinde pikap, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 2 kişiyi donmaktan köylüler kurtardı. Edinilen bilgilere göre kaza Sason ilçesi Sarıyayla köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün isminin öğrenilmediği pikap, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Uçurumdan yaklaşık 1 kilometre yuvarlanan araçta bulunan 2 kişi camdan fırlayarak yaralandı. Kazayı fark eden köylüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber veridi. Olay yerine ulaşan sağlık ve jandarma ekipleri donmak üzere olan 2 yaralıyı önce sıcak tuttu ardından ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumları ağır olan yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı