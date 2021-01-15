Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kazada yanarak hayatını kaybeden sürücü, eski milletvekilinin oğlu çıktı

Kazada yanarak hayatını kaybeden sürücü, eski milletvekilinin oğlu çıktı

Arşiv görüntüler

Eski Milletvekili Cenaze Trafik Kazası Zincirleme Kaza Milletvekili 

-fotoğraflar

( ORDU ) ORDU

- Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında, feci şekilde hayatını kaybeden sürücünün, eski milletvekili Müjdat Koç'un olduğu öğrenildi. Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde meydana gelen kazada 06 M 2828 plakalı otomobil ile Osman Keskin yönetimindeki 52 ABB 322 plakalı cip, Celal Kır yönetimindeki 52 ABJ 940 plakalı otomobil ve Murat Akmaz'ın kullandığı 52 ZA 335 plakalı otobüs yolda zincirleme kazaya karıştı. Kazayla birlikte araçlardan ikisi alev alarak yanmaya başladı.
Kaza sonucu aracında sıkışan ve alevlerin etkisiyle patlayan araçta can veren Melih Koç’un (37), Demokratik Sol Parti (DSP) 20. Dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç'un oğlu olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Melih Koç’un cansız bedeni Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Koç’un cenazesi DNA yapılmak üzere otopsiye gönderileceği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
İşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleriİşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleri
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı