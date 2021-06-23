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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kazada vefat eden BASKİ personelleri için tören düzenlendi

Kazada vefat eden BASKİ personelleri için tören düzenlendi

Tören alanı

Cenaze Trafik Kazası Cenaze Aracı Helal 

-Tabutlar
-Büyükşehir Başkanı Yılmaz'ın taziyesi
-DUa okunması
-Yücel Yılmaz'ın konuşması
-Tabutun götürülmesi

( BALIKESİR )- Trafik kazasında vefat eden Mustafa Karakuzu ve Ali Erdem için BASKİ binasında tören düzenlendi BALIKESİR

- Balıkesir'de dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BASKİ personelleri Mustafa Karakuzu ve Ali Erdem için sabah saatlerinde BASKİ binası önünde tören düzenlendi.
Balıkesir-Savaştepe karayolunda dün meydana gelen trafik kazasında vefat eden 3 kişiden BASKİ Daire Başkanı Mustafa Karakuzu ve Şoför Ali Erdem için sabah tören düzenlendi.
BASKİ binası önündeki törene Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal ve çok sayıda belediye personeli katıldı.
Merhum Karakuzu'nun eşi Gülşah Karakuzu ve kızları Şevval gözyaşlarını tutamazken, merhum Erdem'in eşi Fatma Erdem oğlu Melih taziyeleri kabul etti. BASKİ binası önünde mesai arkadaşlarının dualar okuduğu törende helallik alındı. Tören sonrasında Vali Şıldak ve Büyükşehir Başkanı Yılmaz, tabutları cenaze aracına kadar taşıdı. Öte yandan, kazada vefat eden merhumların yakınları Balıkesir-Savaştepe yolunun bir an önce yapılmasını ve başka canların yanmamasını isterken, kazadan dolayı açılan soruşturmanın da takip edilmesini istediler. (BD-
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