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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kazada telef olduğu düşünülen inek bir anda ayaklandı

Kazada telef olduğu düşünülen inek bir anda ayaklandı

İneğin kalkması

Ticari Araç Cep Telefonu 

-Kaza yapan aracın fotoğrafı

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te seyir halindeki hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan ineğe çarptı. Kazada telef olduğu sanılan inek bacağından çekilince ayaklanıp uzaklaştı. Edinilen bilgiye göre kaza Karabük-Eskipazar karayolu Söğütlüçeşme mevkiinde meydana gedi. Sürücüsünün isminin öğrenilmediği 78 BK 865 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan ineğe çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle inek yere yıkıldı. Telef olduğu düşünülen inek bacağından tutulup kenara çekilince ayaklanıp olay yerinden uzaklaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedilirken, araçta maddi hasar oluştu. (RB-
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