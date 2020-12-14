Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kazada şehit olan polisin eşine doğum günü sürprizi

Kazada şehit olan polisin eşine doğum günü sürprizi

Şehit eşinin evine pasta ile gelinmesi

Hastane Doğum Günü Polis Memuru Doğum Günü Pastası Motorize Ekip 

-Sürpriz karşısında şehit eşinin duygulanması
-Şehit olan polisin fotoğrafı
-Şehit olan polis, eşi ve çocuğu fotoğrafı
-arşiv

( SAKARYA )- Şehit eşi yapılan doğum günü sürprizi karşısında gözyaşlarını tutamadı SAKARYA

- Sakarya’da ‘dur’ ihtarına uymayan aracı yakalamaya çalıştığı esnada kaza yaparak şehit olan polis memurunun eşine, şehidin mesai arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı. Sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşayan şehit eşi gözyaşlarına hakim olamadı. Kaza, Erenler ilçesi Erenler Mahallesi 1139. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ‘dur’ ihtarına uymayan bir aracı yakalamak için peşine takılan motorize ekipler, manevra yapan dolmuşla çarpıştı. Kazada yunus timinde görevli Mehmet Tekcan ve Özkan A. isimli iki polis memuru yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memurlarından Mehmet Tekcan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Şehit Polis Memuru Mehmet Tekcan'ın mesai arkadaşları eşleriyle, Şehit eşi Büşra Tekcan'a sürpriz doğum günü pastası ve çiçek alarak doğum gününü kutladılar. Pastanın üzerinde yazan ‘Biricik emanetimiz doğum günün kutlu olsun’ yazısını okuyan Tekcan göz yaşlarına hakim olamazken polis memurlarının bu jesti karşısında duygusal anlar yaşandı. (OK-BCT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement