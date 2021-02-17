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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi

Kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi

ARŞİV-

( ŞANLIURFA )- Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 41 yaralı ŞANLIURFA

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Yolcu Otobüsü Sağlık Ekipleri 


- Şanlıurfa’da yolcu otobüsünün buğday yüklü tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken 41 kişi ise yaralandı. Kazada ölen 3 kişinin kimliği belirlendi. Sabah saatlerinde Gaziantep - Şanlıurfa otoyolunun 75’inci kilometresindeki Birecik ilçesine bağlı Günışığı kırsal Mahallesi yakınlarında yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu trafik kazası yaşandı. Antalya’dan Diyarbakır’a yolcu taşıyan Mehmet Cevat K.’nin kullandığı 06 AIM 10 plakalı yolcu otobüsü, Yunus A.’nın kullandığı 73 EA 424 çekici plakalı buğday yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 41 kişi ise yaralandı. Ölenlerin kimlikleri belirlendi Olay yerine giden sağlık ekipleri Özgür Akbulut, Barış Akbulut ve Reşat Atlıntak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 41 kişiyse ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Birecik ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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