Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Kazada ölen vatandaşı ekiplerin hayata döndürme anlarının görüntüleri ortaya çıktı

Kazada ölen vatandaşı ekiplerin hayata döndürme anlarının görüntüleri ortaya çıktı

Ölen vatandaşlara ekiplerin müdahalesi

Amatör Kamera Trafik Kazası Kalp Masajı Emniyet Şeridi Sağlık Ekipleri 

-Vatandaşın ambulansa bindirilmesi
-Arşiv görüntüler
-fotoğraf

( KOCAELİ )- Zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan vatandaş hayatını kaybetti KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu’nda 3 aracın karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ulaş Demirkol, hayatını kaybetti. Demirkol'un kazada duran kalbini çalıştırmak için sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı anlar ise amatör kameraya yansıdı. Kaza, dün öğle saatlerinde Kartepe TEM Otoyolu Köseköy mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yaşar S., idaresindeki 58 SF 403 plakalı Volkswagen marka minibüsünü haritaya bakmak için emniyet şeridinde durdurdu. Bu sırada arkadan gelen Ulaş Demirkol idaresindeki 07 FOG 20 plakalı Citroen marka otomobil, emniyet şeridinde bulunan minibüse arkadan çarparak yola savruldu. Yol ortasında kalan otomobile ise arkadan gelen Yüksel A. yönetimindeki 43 UR 444 plakalı DAF marka tır çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 50 metre yol kenarına savrularak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ulaş Demirkol araç içinde sıkılarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Ulaş Demirkol hastaneye kaldırıldı. Demirkol yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza sonrasında sıkıştığı yerden çıkartılan Ulaş Demirkol’a ekiplerin kalp masajı yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan ve kalbi duran Demirkol'u yeniden hayata döndürmek isteyen sağlık ekiplerinin kalp masajı yapma anları görünüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement