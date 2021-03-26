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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Kazada ölen lise öğrencisinin ailesi okul servisini suçladı

Kazada ölen lise öğrencisinin ailesi okul servisini suçladı

- Amcanın mezar başındaki gözyaşları

Lise Öğrencisi Cenaze Aracı Lise Öğrenci Öğrenciler İşçi Servisi 

-- Amca Mehmet Kaya'nın röportajı
-- Olayın yaşandığı yerden ve cenaze aracından detaylar
-- Ölen gencin fotoğrafları

( GAZİANTEP -ÖZEL)- Muhammet Kaya’nın amcası Mehmet Kaya: “Okul servisi kazayı görüp okula devam ediyor” GAZİANTEP

- Gaziantep’te, okul servisine yetişmek isterken işçi servisinin çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi Muhammet Kaya’nın ailesi okul servisini suçladı. Gaziantep’te, 23 Mart günü okuluna gitmek için kendisini bekleyen servise giden Muhammet Kaya’ya tali yolda hızla gelen işçi servis çarpmış ve Kaya olay yerinde hayatını kaybetmişti. 17 yaşındaki yeğenini toprağa veren acılı amca Mehmet Kaya, okulun öğrenci velilerine her duruma karşı bilgilendirme mesajı attığını söyleyerek olayın yaşandığı gün hiçbir şekilde mesaj veya arama yapılmadığını kaydetti.
“Okul servisi kazayı görüp okula devam ediyor” Okul servis ana yolda beklerken maalesef Muhammet’e suratlı gelen işçi servisinin altında kalarak can verdiğini belirten amca Kaya, “Okul servisi olayı gördüğü halde babasını arayıp ta oğlunuzun başına böyle bir olay geldi bile demiyor çünkü arasa Muhammet’in babası diyecek ki benim oğlumun ana caddede ne işi var. Yani evin önünde olması lazım bundan dolayı babasını bile aramıyor ve öyle bir vicdansızlık yapıyor ki Muhammet’in kaza geçirdiğini gördüğü halde aracın içindeki öğrencilerle birlikte okuluna gidiyor” ifadelerini kullandı. Olayın peşini bırakmayacaklarını vurgulayan Kaya, “Koleji aradığımda ben ne dediysem Mehmet Bey evet çok haklısınız dediler, ben de dedim ki bunu sonuna kadar kovalayacağım, davamı açacağım gerekirse tüm servetimi harcarım ama bu işin peşini bırakmam dediğimde evet siz haklısınız diyerek benim tüm söylediklerimi onayladılar. Daha bugün babasını aradılar, bugün 3. gün. Bu okul ki, okula paramızı verip pandemi döneminde bile çocuk evde olduğu zamanda taksitinizi ödeyin diyen okul 3. günde babasını arıyor” diye konuştu.
Muhammet Kaya’nın acılı ailesi okul servisi ve okul hakkında dava açmaya hazırlanıyor.
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