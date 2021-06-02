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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kazada ölen kardeşler, zılgıt ve ağıtlarla defnedildi

Kazada ölen kardeşler, zılgıt ve ağıtlarla defnedildi

mezarlığa getirilen cenazeler

Trafik Kazası Ticari Araç Kız Kardeş Beden Eğitimi Öğretmeni Beden Eğitimi 

-zılgıt ve ağıtlar
-kalabalık
-arşiv
-Ölen kardeşlerin fotoğraflar

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde gezintiye çıkmak için bindikleri motosikletin hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölen 2 kardeş, zılgıt ve ağıtlarla defnedildi. Olay, dün gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde meydana gelmişti. İddiaya göre, gezintiye çıkan Ferhat Gören ve Gamze Gören kardeşlerin üzerinde olduğu motosiklet, Ömer Ç.'nin kullandığı 27 NM 904 plakalı Wolkswagen marka hafif ticari araç ile çarpışmış, kazada ağır yaralanan iki kardeş kaldırıldıkları Birecik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. İki kardeş zılgıt ve ağıtlarla defnedildi İlçede berberlik yapan ve kısa bir süre önce nişanlanarak evlilik hazırlığında olduğu öğrenilen Ferhat Gören ile yaklaşık 2 yıldır beden eğitimi öğretmeni olan kız kardeşi Gamze Gören’in cenazesine binlerce kişi katıldı.
Gamze Gören’in tabutunun üzerine gelinlik örtülürken, omuzlarda mezarlığa getirilen cenazeler, zılgıt ve ağıtlar arasında defnedildi. Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor. (Şİ
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