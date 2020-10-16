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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kazada ölen gurbetçi son yolculuğuna uğurlandı

Kazada ölen gurbetçi son yolculuğuna uğurlandı

- Cenaze töreni

Gurbetçi Aile Koronavirüs Trafik Kazası Cenaze Namazı Gurbetçi 

-- Namaz kılınması
-- Kalabalık
-- Çiftin fotoğrafı

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Almanya’ya dönüş için koronavirüs testi yaptıran gurbetçi aile, köylerine gittikleri sırada trafik kazası geçirdi. Kazada hayatını kaybeden Hayriye Arslan, son yolculuğuna uğurlandı. Edinilen bilgiye göre Almanya’dan memleketlerine gelen Erol ve Hayriye Arslan çifti, yeniden Almanya’ya gitmek için dün Çaycuma ilçesinden Zonguldak’a gelerek korona virüs testi yaptırdı. Test sonucunu beklemek için köylerine dönüş yolculuğuna geçen çift, Çaycuma ilçesindeki kavşakta kaza yaptı. Erol Arslan idaresindeki 67 ZC 409 plakalı otomobil takla atarak durabildi. Kazada sürücü yaralanırken hayat arkadaşı Hayriye Arslan ise kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Hayriye Arslan için köyünde cenaze töreni düzenlendi.
Kılınan cenaze namazının ardından Hayriye Arslan’ın cenazesi toprağa verildi.
Cenaze töreninde güçlükle ayakta durabilen çiftin çocukları Ferhat’ın, yakın süreçte Almanya’dan bir yakınının cenazesi için köyüne geldiği öğrenildi. (GÇ-OA
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