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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kazada ölen babaanne ile 2 torunu yan yana toprağa verildi

Kazada ölen babaanne ile 2 torunu yan yana toprağa verildi

Tokat'ın Zile içeside iki kardeşin cenaze namazı

Yaşlı Kadın Yaşam Mücadelesi Trafik Kazası Lise Öğrencisi Cenaze Namazı 

-Cenaze namazına katılanlar
-arşiv
-fotoğraflar

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölen 5 kişiden babaanne ile 2 torunu yan yana eşilen mezarlarda toprağa verildi.
İstanbul’dan Tokat’ın Zile ilçesine tatile giden aileyi taşıyan otomobilin karıştığı kaza yürekleri dağladı. Bekir ve Şükriye Bayır çiftinin 3 çocuğundan 2’si ile babaanne kazada hayatını kaybetti. Zile Devlet Hastanesi morgundan iki kardeş ile yaşlı kadının cenazesi otopsi işlemlerinin ardından alındı. Ağbaba mezarlığına götürülen cansız bedenlerden ikisi cenaze aracında birisi musalla taşına indirilerek cenaze namazları kılındı. Sosyal mesafe kuralları dikkat edilerek kılınan cenaze namazı sonrasında babaanne ile 2 torunu gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Ortaokul öğrencisi Abdül Kerim Bayır (13), lise öğrencisi Esma Elif Bayır (16) ile babaanne Emine Bayır’ın (72) cenazesi yan yana eşilen mezarlarda toprağa verildi.
Kazada hayatını kaybeden İsmail Yılmaz (62) Ağababa mezarlığında Himmet Tok (75) ise Çiftlik köyünde defnedildiği öğrenildi. Kaza; dün Tokat-Zile karayolu Eskidağiçi köyü mevkiinde meydana geldi. Birol Bayır (43) idaresinde 34 VJL 82 plakalı Volkswagen Passat marka otomobil ile Bekir Türker (57) idaresindeki 26 ABE 826 plakalı Ford Tourneo marka kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan Himmet Tok (75), İsmail Yılmaz (62) ile otomobilde bulunan Abdül Kerim Bayır (13), Esma Elif Bayır (16), Emine Bayır (72) hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan anne Şükriye Bayır (41) yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyor. Baba Birol Bayır hayati tehlikeyi atlatırken, 7 yaşındaki kızı Nisanur Bayır’ın ise kol ve bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Diğer araçlarda bulunan yaralılardan Bekir Türker (52), Şerife Yılmaz (62), Rabia Türker'in (22) ise genel sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. (Nİ-OE-
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