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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Kazada ölen baba oğul yan yana defnedildi

Kazada ölen baba oğul yan yana defnedildi

Cenazelerin evlerinden alınması

Sarılar Cenaze Cenaze Namazı Baharlar Karnabahar 

-Cenaze namazı
-Baba oğlunun defnedilmesi

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Manyas ilçesinde kazada ölen baba ve oğlu yan yana toprağa verildi.
Salı günleri kurulan Gönen Pazarı'nda satmak üzere, kendilerine ait sebze tarlasından topladıkları karnabaharları götürmek için 10 ADF 455 plakalı traktörle yola çıkan baba ile oğlu caddeye çıkmak isterlerken traktör şaha kalktı. İtfaiyenin traktörü iş makineleri ile kaldırması sonrası baba Mehmet Özuçar ile oğlu Okan Özuçar birbirine sarılmış halde bulundu. 2 çocuk babası Mehmet Özuçar ile oğul Okan Özuçar'ın cenazeleri evinin önünde helallik alınarak Hamamlı Mahallesi mezarlığında kılınan cenaze namazını müteakip göz yaşları içinde toprağa verildi.
Eşini ve oğlunu kaybeden anne tek kalan kızına sarılarak ağıtlar yaktı.
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