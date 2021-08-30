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Kazada lüks araç hurdaya döndü: 5 yaralı
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kazada lüks araç hurdaya döndü: 5 yaralı

Kazada lüks araç hurdaya döndü: 5 yaralı

Kaza yerinden detay

Hastane Lüks Araç Trafik Kazası Bild Lüks Otomobil 

-Kazaya karışan araçlardan detay

( SİVAS )- Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında lüks otomobil hurdaya dönerken kazaya karışan araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı SİVAS

- Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında lüks otomobil hurdaya dönerken kazaya karışan araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Sivas-Ankara Karayolu Bedirli kavşağında meydana geldi. Kazada, Ankara’dan Sivas istikametine gitmekte olan S.Y. (41) yönetimindeki DY 382 NJ plakalı BMW marka otomobil ile Bedirli istikametinden gelip kavşağa girmekte olan M.T (70) yönetimindeki 58 BL 817 plakalı Ford marka kamyonet çarpıştı. Kazada BMW marka otomobil hurdaya döndü. Kazada sürücüler, kamyonette bulunan B.A. (64) ve otomobilde bulunan E.Y.(42) ve H.Y (11) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (OE-GF-Y)
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