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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kazada kontrolden çıkan araç refüje çıkıp takla attı

Kazada kontrolden çıkan araç refüje çıkıp takla attı

Aracın yavaşlaması

Trafik Kazası Kamera Trol 

-Arkadaki aracın hızla çarpması
-detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre kaza geçtiğimiz ay meydana geldi. Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda seyir halinde olan bir araç önündeki araca çarpmamak için yavaşladı. Bu sırada hızla gelen başka bir araç, önünde yavaşlayan araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç refüje çıkarak takla attı. Tüm bu anlar KGYS kameralarına saniye saniye yansıdı. (YRT-
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