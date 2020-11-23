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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Kazada kızı korkan baba, diğer sürücünün üstüne yürüdü

- Kazada kızı korkan baba, diğer sürücünün üstüne yürüdü

araçtan inen sürücünün diğer sürücüye bağırması ve üstüne yürümesi

( BURSA ) BURSA

Kamera Ticari Araç Kız Çocuğu Cep Telefonu 


- Bursa'nın Gemlik ilçesinde maddi hasarlı kaza sonrası, kızının korktuğunu söyleyen sürücü sinirlerine hakim olamayarak diğer sürücünün üzerine yürüdü. Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi, Erikli Sokak'ta plakası ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpışarak maddi hasarlı kazaya karıştı. Kaza sonrası aracından inen sürücülerden biri, ‘Nereye bakıyorsun sen, çocuk korktu’ diye bağırarak diğer sürücünün üzerine doğru yürüdü. Araçtaki kız çocuğu ise babasına seslenerek sakinleştirmeye uğraştı. Çevredekilerin de müdahalesiyle baba, güçlükle sakinleştirildi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. (SD
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