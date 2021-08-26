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Kazada kamyon ikiye bölündü, iki araç tarlaya uçtu: 3 yaralı
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kazada kamyon ikiye bölündü, iki araç tarlaya uçtu: 3 yaralı

Kazada kamyon ikiye bölündü, iki araç tarlaya uçtu: 3 yaralı

KAZA YERİ DETAYLARI

( SİVAS ) SİVAS

Hastane Gesi Ticari Araç 


- Kazaya karışan kamyon ikiye bölündü, iki araç da tarlaya uçarken 1’i ağır, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza bugün akşam saatlerinde Sivas-Ankara karayolu Sıcak çermik bölgesi Hayranlı kavşağında meydana geldi. Kazada kavşağa giren Ö.K. yönetimindeki 58 ACJ 045 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Sivas’tan Ankara istikametine gitmekte olan Y.U. yönetimindeki 44 FY 933 plakalı Ford marka kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kamyon ikiye bölündü. Kamyonun kasası yolda kalırken kaza karışan iki araç da tarlaya uçtu. Kazada sürücüler ve ticari araçta bulunan O.B. isimli yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas’taki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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