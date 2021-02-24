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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kazada ikiye bölünen araçtan sağ çıktılar

Kazada ikiye bölünen araçtan sağ çıktılar

Kaza yapan araçlar,

Trafik Kazası Bild Kırmızı Işık Işık İhlali 

-İkiye ayrılan otomobil,
-Kaza sonrası yaralılara müdahale edilirken
-Yaralılar ambulanslara yüklenirken
-Olay yerinden genel detaylar

( ANTALYA )-İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ikiye bölünen otomobildeki 2 kişi yaralandı ANTALYA

- Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikiye bölünen araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza, Korkuteli ilçesinde akşam saat 19:20 sıralarında Tefenni yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tefenni istikametine giden Engin Hamza Cebi (37) idaresindeki 34 CEJ 664 plakalı Renault marka otomobil, Korkuteli istikametine giden ve kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Süleyman E. (59) yönetimindeki 20 AY 313 plakalı TOFAŞ marka otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle 20 AY 313 plakalı otomobil ikiye bölündü. Araçta bulunan sürücü Süleyman E. ile Fatih Çetin (63) yaralandı. Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen yaralılar ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğer araç sürücüsü Engin Hamza Cebi, kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AD-SM-
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