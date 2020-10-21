Kazada hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi ailesine teslim edildi

-- CENAZE ARACI DETAYLARI

-- CENAZENİN VERİLMESİ

-- AİLEDEN VE CENAZE ARACINDAN DETAYLAR

-- ARŞİVDEN EKLENECEK- GECE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER-

-- KADININ FOTOĞRAFI



( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP



- Gaziantep’te dün gece otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi adli tıp kurumunda yapılan ölüm muayenesinin ardından ailesine teslim edildi. Şehitkamil ilçesine bağlı Gazikent Mahallesinde dün gece karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 68 yaşındaki Zeynep Karadağ’ın cenazesi kaldırıldığı adli tıp kurumunda yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Karadağ’ın cenazesi defin için ailesi tarafından Oğuzeli ilçesine götürüldü. Karadağ’a çarpan otomobilin sürücüsü ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (RY-SD-



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