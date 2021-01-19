Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Koca ve ailesi toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Koca ve ailesi toprağa verildi

cenaze töreni detaylar

( ÇANKIRI ) ÇANKIRI

Havan Saldırısı Cenaze Namazı Yolcu Otobüsü Teröristler Saldırı 


- Erzurum'un Horasan ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkarak yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Asil Koca ile eşi ve çocuğu memleketi Çankırı'da toprağa verildi.
Erzurum'un Horasan ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Uzman Çavuş Asil Koca (25) ve eşi Pakize Koca (25) ile oğlu Toprak Ege Koca (4) yaşamını yitirdi. Koca ailesinin cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Çankırı'ya getirildi.
Jandarma Uzman Çavuş Asil Koca ile eşi ve çocuğu için Kızılırmak ilçesine bağlı Güneykışla köyünde yakınlarından helallik alındıktan sonra köy meydanında cenaze namazı kılındı. Koca ailesi gözyaşları arasında toprağa verildi.
Uzman Çavuş Koca'nın Suriye'nin Azez kentinde PKK/YPG'li teröristlerin havan saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yalçın Koca'nın yakını olduğu öğrenildi. Cenaze törenine Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, çiftin ailesi ve yakınları katıldı.
(HÇ-KA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Ankara - Çankırı Karayolunda Otobüs KazasıAnkara - Çankırı Karayolunda Otobüs Kazası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı