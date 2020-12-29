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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Kazada hayatını kaybeden teğmen toprağa verildi

- Kazada hayatını kaybeden teğmen toprağa verildi

Cenaze evindeki kalabalık

Şehit Trafik Kazası Alabalık Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs 

-Tabutun evin önündeki görüntüsü
-Cenazeye katılanlar
-Teğmenin fotoğrafı

( ADANA ) ADANA

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Teğmen Ahmet Yıldırımer'in cenazesi Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde toprağa verildi.
Beşatlı köyü yakınlarında tırla çarpışan yolcu minibüsünde bulunan ve kazada hayatını kaybeden Teğmen Ahmet Yıldırımer (28) için Kayarcık Mahallesi mezarlığında tören düzenlendi.
Törene, Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Remzi Ergü, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Şükrü Savaş, İlçe Emniyet Amiri Kemal Belik ve şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazının ardından şehit Yıldırımer'in naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi.
(EMN-
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