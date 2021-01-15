Kazada hayatını kaybeden eski milletvekilinin oğlu toprağa verildi

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( ORDU )- Ordu’daki feci kazada ölen Melih Koç, son yolculuğuna uğurlandı ORDU



- Ordu’nun Fatsa ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazazında hayatını kaybeden eski Ordu milletvekilinin oğlu son yolculuğuna uğurlandı. Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 06 M 2828 plakalı otomobil ile Osman Keskin yönetimindeki 52 ABB 322 plakalı cip, Celal Kır'ın kullandığı 52 ABJ 940 plakalı otomobil ve Murat Akmaz idaresindeki 52 ZA 335 plakalı otobüs yolda zincirleme kazaya karıştı. Kazayla birlikte araçlardan ikisi alev alarak yanmaya başladı.

Kaza sonucu aracında sıkışan ve alevlerin etkisiyle patlayan araçta yanarak can veren Melih Koç’un (37), Demokratik Sol Parti (DSP) 20'nci Dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç'un oğlu olduğu öğrenildi. Eski Milletvekili Müjdat Koç’un oğlu Melih Koç için bugün asri mezarlıkta cenaze töreni düzenlendi.

Anne Serap Koç ve baba Müjdat Koç, cenazede taziyeleri kabul ederken, baba gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Serap Koç ise oğlunun mürüvvetini göremeden kaybetmenin acısını yaşadığını dile getirerek, gözyaşları döktü. Cenaze namazının kılınmasının ardından Melih Koç’un cenazesi, Fatsa Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, CHP Fatsa İlçe Başkanı Murat İnanlı, STK Temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda eş dost ve akrabaları katıldı.





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