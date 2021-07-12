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Kazada devrilen aracının altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kazada devrilen aracının altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kazada devrilen aracının altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Olay yerinden detay

Tahkikat Savcı Cenaze Ticari Araç Avcılık 

-Polis ekiplerinden detay
-Sağlık ekipleri detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonete arkadan çarparak devrilen hafif ticarî aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Kaza Bursa-Ankara yolunun İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Ahmet Can Kıratlı (26) idaresindeki 34 JM 4284 plakalı hafif ticari araç, Trafik yoğunluğu sebebiyle yavaşlayan Fatih Bayramca'nın (40) kullandığı 16 ED 751 plakalı kapalı kasa kamyonete arkadan şiddetli şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticarî araç, kaldırım üzerine çıkarak devrildi. O sırada camdan fırlayan sürücü Ahmet Can Kıratlı, aracın altında kalarak feci şekilde can verdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, aracı kaldırarak sürücüyü çıkardı. Olay yerine sevk edilen 112 ekibi, sürücünün öldüğünü tespit etti. Kaza sebebiyle ulaşım tek şeritten sağlandı. Sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı. (SB-MŞ)
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