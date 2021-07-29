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Kazada annesi yaralanan minik Zeynep için jandarma ekipleri seferber oldu - Annesi kazada yaralanınca 9 aylık Zeynep ile jandarma ekipleri ilgilendi
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kazada annesi yaralanan minik Zeynep için jandarma ekipleri seferber oldu - Annesi kazada yaralanınca 9 aylık Zeynep ile jandarma ekipleri ilgilendi

Kazada annesi yaralanan minik Zeynep için jandarma ekipleri seferber oldu - Annesi kazada yaralanınca 9 aylık Zeynep ile jandarma ekipleri ilgilendi

jandarma ekiplerinin minik Zeynep ile ilgilenmesi

Bebek Hastane Jandarma Altın Polis Ekipleri 

-jandarma ekiplerinin Zeynep ile oyun oynaması
-kaza yapan araçlardan detay
-polis ve jandarma ekiplerinin kaza yerinde inceleme yapması
-genel ve detay
-not: ( Yabancı plaka sürücü Hüseyin Tuncer, Diğer araç sürücü Hacı Tayşun)

( ELAZIĞ ) Kazada annesi yaralanan minik Zeynep için jandarma ekipleri seferber oldu- Annesi kazada yaralanınca 9 aylık Zeynep ile jandarma ekipleri ilgilendi ELAZIĞ

- Elazığ’da iki aracın karıştığı kazada 9 aylık minik Zeynep’in annesi yaralanınca, jandarma ekipleri bebekle ilgilenip oyun oynadı. Kaza, Elazığ-Malatya karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. idaresindeki K-242-RF yabancı plakalı otomobil ile H.T. idaresindeki 73 AAF 067 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmada etkisiyle anne S.T. ile birlikte toplamda 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yara almadan kurtulan 9 aylık minik bebek Zeynep’in olay anının şokunu yaşamaması için jandarma ekipleri seferber oldu. Minik Zeynep’i kucağından indirmeyen jandarma ekipleri onunla oyunlar oynayıp, gölgede bekleterek terini sildi. Ardından Zeynep bebek babasına teslim edildi. Anne ile diğer yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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