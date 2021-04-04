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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Kazada ağır yaralanan şahsın imdadına hava ambulansı yetişti

Kazada ağır yaralanan şahsın imdadına hava ambulansı yetişti

yaralının ambulanstan indirilişi

İlk Müdahale Jandarma Ağır Yaralı Çapa Motoru Direksiyon 

-yaralının hava ambulansına taşınması
-detaylar
-kaza yapan çapa motorunun fotoğrafı

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’nın Darende ilçesinde devrilen çapa motorunda yaralanan şahıs, 112 Hava Ambulansı ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Darende ilçesine bağlı Aşağı Ulupınar Mahallesi Armutlu mevkiinde Halil Ulukaya’nın (41) kullandığı çapa motoru direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralanın acilen tam donanımlı bir hastaneye kaldırılması için hava ambulansından yardım istendi. Kısa sürede ilçede olan 112 hava ambulansı, ilçe stadına indi. Ambulansla buraya getirilen ağır yaralı şahsı alarak Malatya’da Turgut Özal Tıp Merkezi’ne getirdi. Şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, jandarma da kazayla ilgili inceleme başlattı. (CÖ-LO-Y)
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