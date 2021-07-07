Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Kazada 3 kişi öldü, dakikalarca çalan telefonu açan olmadı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kazada 3 kişi öldü, dakikalarca çalan telefonu açan olmadı

Kazada 3 kişi öldü, dakikalarca çalan telefonu açan olmadı

Kaza yapan araçlar

Hastane Jandarma Trafik Kazası Kayınvalide Sağlık Ekipleri 

-Ölenlerin fotoğrafı
-Kaza yerinde çalan telefon
-Olay yerinde vefat edenler
-Genel ve detay

( KONYA )-Konya’da meydana gelen trafik kazasında kayınvalide, kardeşi ve damadı hayatını kaybetti KONYA

- Konya’da aynı istikamette seyir halinde olan iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kayınvalide, kardeşi ve damadı hayatını kaybetti. Üç kişinin hayatını kaybettiği otomobilde dakikalarca çalan telefonu ise açan olmadı. Kaza, saat 18.00 sıralarında Konya-Antalya Karayolunun 50. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Keser idaresindeki 58 AD 470 plakalı Renault marka otomobil, kavşaktan dönmek istediği sırada Mustafa Ö. (32) idaresindeki 42 EA 993 plakalı Mazda marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil refüje çıkarak savruldu. 58 AD 470 plakalı otomobilde bulunan sürücü ve yolcular refüje savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 58 AD 470 plakalı araçta yolcu olarak bulunan kayınvalide Menekşe Keser (51), kardeşi Muhteşem Akalın (45) ve damadı Abdullah Bircan’ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Musa Keser (45) ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın duyulması üzerine olay yerine gelen yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. 58 plakalı otomobilde bulunan telefon ise dakikalarca çaldı ancak açan olmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a