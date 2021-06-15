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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
KAZABLANKA - Fas'ta Kovid-19 nedeniyle durdurulan uçuşlar yeniden başladı

KAZABLANKA - Fas'ta Kovid-19 nedeniyle durdurulan uçuşlar yeniden başladı

- Kazablanka kentindeki 5. Muhammed Uluslararası Havaalanından detay görüntüler - Yolculardan detaylar - 5. Muhammed Uluslararası Havaalanı Müdürü Abdulhak Mazur'un açıklamasıKAZABLANKA - Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında durdurulan gidiş - geliş yolcu uçuş seferleri, bugün yeniden başladı.
Uçuşların başlamasıyla Kazablanka kentindeki 5. Muhammed Uluslararası Havaalanı'nda hareketlilik yaşandı.

Koronavirüs Koronavirüs 

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