KAZABLANKA - Fas'ta Kovid-19 nedeniyle durdurulan uçuşlar yeniden başladı
- Kazablanka kentindeki 5. Muhammed Uluslararası Havaalanından detay görüntüler - Yolculardan detaylar - 5. Muhammed Uluslararası Havaalanı Müdürü Abdulhak Mazur'un açıklamasıKAZABLANKA - Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında durdurulan gidiş - geliş yolcu uçuş seferleri, bugün yeniden başladı. Uçuşların başlamasıyla Kazablanka kentindeki 5. Muhammed Uluslararası Havaalanı'nda hareketlilik yaşandı.
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