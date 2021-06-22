KAZABLANKA - Fas'ta cezaevinde açlık grevi yapan gazeteciye destek gösterisi
- Kazablanka kentindeki İstinaf Mahkemesi önünden detay görüntüler - Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Genel Sekreteri Christophe Deloire basın açıklaması - İstinaf Mahkemesi önünde düzenlenen destek gösterisinden detaylarKAZABLANKA - Fas'ta bir yıldır tutuklu yargılanan ve 76 gündür açlık grevi yapan gazeteci Suleyman Raissouni'ye davasının görüldüğü Kazabl anka kentindeki İstinaf Mahkemesi'nde duruşmanın gerçekleştiği sırada mahkeme önünde destek gösterisi düzenlendi. Duruşmayı takip eden Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Genel Sekreteri Christophe Deloire basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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