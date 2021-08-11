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Kaza yerinden kaçıp karakola giden sürücü alkollü çıktı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kaza yerinden kaçıp karakola giden sürücü alkollü çıktı

Kaza yerinden kaçıp karakola giden sürücü alkollü çıktı

Kaza yapan araç detay

Hastane Trafik Kazası Araç Kullanmak Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Ekipler detay
-İtfaiyenin aracın akü ile bağlantısını kesmesi
-Kaza yerinden detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında Azerbaycan uyruklu 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından karakola giden Azerbaycan uyruklu sürücü 1.60 promil alkollü çıktı.Edinilen bilgiye göre kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Sorgun istikametinden Titreyengöl’e 07 AOZ 352 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan Azerbaycan uyruklu Elnur İsmailov, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarpan otomobil ağır hasar gördü. Otomobilde yolcu olarak bulunan ve yaralanan Azerbaycan uyruklu Şamil Ahaliev sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücü İsmailov ise itfaiye ve trafik ekipleri gelmeden kaza yerinden ayrıldı. İsmailov, kazadan bir süre sonra Şelale Polis Karakoluna gelirken, yapılan kontrolde 1.60 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan Elnur İsmailov’un ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu bildirildi.

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