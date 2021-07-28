Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Kaza yerinden geçen sağlık görevlisinin kalp masajı yaptığı bisikletli kurtarılamadı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kaza yerinden geçen sağlık görevlisinin kalp masajı yaptığı bisikletli kurtarılamadı

Kaza yerinden geçen sağlık görevlisinin kalp masajı yaptığı bisikletli kurtarılamadı

Kalp masajı yapılmasından görüntü

İlk Müdahale Polis Memuru Sağlık Çalışanı Sağlık Ekipleri Sağlık Görevlisi 

-Kaza yerinden görüntü
-Detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de bir anda yola çıkan bisiklet sürücüsüne otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce öteye fırlayan ve ağır yaralanan bisiklet sürücüsüne şans eseri bölgede bulunan bir sağlık çalışanı dakikalarca kalp masajı yaparak hayatta tutma çabası sonuç vermedi. Kaza, Çivril ilçesi Denizli - Uşak karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; polis memuru olduğu öğrenilen İsmail Ucuz, 34 VK 0079 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken Tuncay Ercan, bisikleti ile kontrolsüz olarak anayola çıktı. Bu esnada İsmail Ucuz otomobili ile Tuncay Ercan yönetimindeki bisiklete ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Ercan metrelerce havaya uçtu. İsmail Ucuz kazayı yarayı almadan atlatırken bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Sağlık çalışanı dakikalarca kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunurken şans eseri kaza yerinde bulunan bir sağlık çalışanı Ercan’a ilk müdahalede bulundu. Ara ara nabzı düşen Ercan’a anayol üzerinde dakikalarca kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştığı o anlar vatandaşlarda tarafından görüntülendi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çivril Devlet Hastanesine kaldırılan Ercan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı (FP-MB-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı