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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kaza yerinde etrafa yayılan kanın nedeni çok başka çıktı

Kaza yerinde etrafa yayılan kanın nedeni çok başka çıktı

Olay yerinden genel görüntü

Jandarma Trafik Kazası Karahisar Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-Kamyonetteki kan izlerinden görüntü
-Hurdaya dönen minibüsten görüntü
-Olay yerinden fotoğraflar

( AFYON KARAHİSAR) - (ÖZEL)- Olay yerinde kanı gören herkes önce şok yaşadı, sonra rahat bir nefes aldı- Büyükbaş hayvan derisi yüklü kamyonet ile minibüsün çarpıştı, çevreye yayılan kan paniğe neden oldu AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da, büyükbaş hayvan derisi yüklü kamyonet ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında ölen ya da yaralananın olmazken, çevreye yayılan kan, bölgeye gelenlerde kısa süreli paniğe neden oldu. Olay, Bolvadin-Çobanlar karayolu Kocaöz Beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolvadin ve çevresindeki mezbahanelerden kesilen hayvan derilerini toplayarak kent merkezine giden T.Y., idaresindeki 03 UL 533 plakalı kamyon, iddiaya göre yan yoldan çıkan S.U., yönetimindeki 03 ACJ 362 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada minibüs hurdaya dönerken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Çevreye yayılan kanları görenler önce şok geçirdi Bölgedekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, olay yerine gelen ekipler kamyonetin kasasından hayvan derisi yüklü olduğun habersiz etrafa yayılan kanı görünce önce şok yaşadı ardından kanının nedeninin hayvan derilerinden kaynaklı olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. (GC-Y)
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