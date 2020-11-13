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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Kaza yaptığı yeri çekerken kaza oldu...O anları böyle kaydetti

Kaza yaptığı yeri çekerken kaza oldu...O anları böyle kaydetti

Cep telefonuyla kaza yerinin çekilmesi

Cep Telefonu 

-Çekim sırasında diğer kaza anı
-Yaralılara yardıma gidilmesi

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir otomobil sürücüsü karıştığı kaza sonrası video çekerek olay yerini çekerken o esnada başka bir otomobilin motosiklete çarptığı kaza anını görüntüledi. Kaza, ilçeye bağlı Numune Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 21 KD 55 plakalı otomobiliyle kaza yapan bir kişi, cep telefonuyla kazanın olduğu yeri görüntüleyerek kazayı anlatmaya başladı.
Sürücü, videoyu çektiği sırada aynı kavşakta başka bir kaza meydana geldi. Cep telefonu görüntüsüne yansıyan kazada, 31 F 4064 plakalı otomobil kavşağa yaklaştığı sırada, 31 ACE 318 plakalı motosiklete çarpıyor. Motosiklette bulunan 2 kişi yola savruluyor.
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